Ataşehir ve Eyüpsultan’da kritik seçim günü! Gözler başkanvekili yarışında

İstanbul’da Ataşehir ve Eyüpsultan belediyelerinde başkanvekili seçimi heyecanı yaşanıyor. Görevden uzaklaştırılan belediye yöneticilerinin ardından 10 Ekim’de yapılacak seçimlerde Ataşehir’de 38, Eyüpsultan’da ise 36 meclis üyesi oy kullanacak. Ataşehir’de Cumhur İttifakı’nın 18, CHP’nin 17 ve bağımsızların 3 üyesi bulunurken Eyüpsultan’da CHP’nin 22, Cumhur İttifakı’nın 14 meclis üyesi var. Ataşehir’de saat 10.00’da, Eyüpsultan’da ise saat 14.00’te başlaması planlanan seçimlerde gözler meclis aritmetiğine çevrildi.