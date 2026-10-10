Sosyal medyada 15 yaş sınırı! 1 Kasım'da yeni dönem başlıyor: Hesaplar nasıl doğrulanacak?

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemesinde yeni dönem başlıyor. 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Kasım’dan itibaren 15 yaşından küçükler sosyal medya hesabı açamayacak. 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ise gizlilik, ebeveyn onayı ve kullanım kısıtlamaları uygulanacak. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber’de yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını ve yeni kuralların ayrıntılarını anlattı. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin tamamlanması gereken son tarih ise 31 Mart 2027 olarak belirlendi.