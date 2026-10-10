İyi evlilik ömrü uzatıyor kötü evlilik sağlığı yıpratıyor

Bilimsel araştırmalar, evlilikteki ilişkinin niteliğinin ruh ve beden sağlığı üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Huzurlu birliktelikler stresi azaltıp yaşam kalitesini desteklerken, sürekli tartışma ve çatışmayla süren evlilikler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Sosyolog ve Aile Danışmanı Dr. İsmail Öz, iyi bir eşin aynı zamanda iyi bir arkadaş ve yol arkadaşı olduğunu vurgularken, uzmanlar sağlıklı bir yaşamda huzurlu aile ortamının önemine dikkat çekiyor.