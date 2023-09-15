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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

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Giriş: 15.09.2023 01:54
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Yayımlanan karara gören, Devlet Denetleme Kurulu üyelilerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri ile 5 sulh Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın atandı. Öte yandan 7 üniversiteye de rektör ataması gerçekleştirildi.
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
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