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Astana’da liderler zirvesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 09:38
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için Astana’da. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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Astana’da liderler zirvesi
Astana’da liderler zirvesi
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