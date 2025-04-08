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Aslı Baykal’dan CHP’ye sert sözler: Cunta yönetimini bile aşmışlar

Aslı Baykal’dan CHP’ye sert sözler: Cunta yönetimini bile aşmışlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 11:08
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'nin olağanüstü kurultayına tepki geldi. "CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ismini kurultayda anamayanlar kadar buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir." diyen Aslı Baykal "Cunta yönetimini bile aşmışlar" ifadelerini kullandı.
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Aslı Baykal’dan CHP’ye sert sözler: Cunta yönetimini bile aşmışlar
Cunta yönetimini bile aşmışlar
"Cunta yönetimini bile aşmışlar"
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