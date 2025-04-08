08 Nisan 2025, Salı
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Aslı Baykal’dan CHP’ye sert sözler: Cunta yönetimini bile aşmışlar
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'nin olağanüstü kurultayına tepki geldi. "CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ismini kurultayda anamayanlar kadar buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir." diyen Aslı Baykal "Cunta yönetimini bile aşmışlar" ifadelerini kullandı.