Aslı Baykal’dan CHP’nin boykot çağrılarına tepki: Ülkemizi yakma hevesindeler

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’nin yerli markalara savaş açtığı olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet soğukkanlılıkla Türkiye’ye sahip çıkıyor, ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor. Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı. Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, Elbirliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız.” dedi.

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