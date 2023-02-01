Aşkınan koşan yorulmaz! Başkan Erdoğan: 6'lı masada devam etsinler! Biz meydanlarda devam ediyoruz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, il il gezdiği mitinglerden görüntülerden oluşan bir video seyretti. 6'lı masaya tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Onlar varsın 6’lı masada devam etsinler. Biz meydanlarda devam ediyoruz. Nasip olursa bu hafta da Aydın’dayız. Durmak yok, durmak yok. Rahmetli Özal’ın dediği gibi bizim icraatlarımıza onların hayalleri bile yetişemiyor. Bu vesileyle ziyaret ettiğimiz illerimizde bizi sevgi ve coşkuyla bağırlarına basan tüm vatandaşlarımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kulkandı.

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