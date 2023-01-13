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Arslantepe Höyüğü... Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...Kapalıçarşı... Türkiye Yüzyılı'nda kültür

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Giriş: 13.01.2023 16:02
2021 yılında UNESCO dünya kalıcı miras listesine giren Anadolu'da ilk şehir devleti yapılarının ortaya çıkarıldığı Malatya Arslantepe Höyüğü tarihe ışık tutmaya devam ediyor.
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