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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan A Haber'e özel Ukrayna - Rusya savaşı yorumu: Ukrayna'daki durum bir trajedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2022 20:06
Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nda bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa değinen Rama "Bu bir trajedi" dedi. Edi Rama, "Demokratik bir ülkenin silahlarla saldırıya uğruyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir trajedi insanların günlük hayatının bir parçası olamaz." şekline konuştu.

Antalya Diplomasi Forumu tarihi anlara sahne olmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için de dünyaya örnek olan zirveye önemli siyasi isimler katılıyor.

"GİTTİKÇE ÜNÜ ARTAN BİR DİPLOMASİ FORUMU"

A Haber canlı yayınında konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biz zaten düzenli olarak görüşüyoruz. Burada Antalya'da onu görmek çok güzeldi. Gittikçe ünü artan bir diplomasi forumu burası. Savaş durumu var, fiyatlar ve enerji krizi son derece zorlayıcı konular bunlar." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'DAKİ DURUM TRAJEDİ"

"Ukrayna'daki durum bir trajedi" açıklamasını yapan Rama, "Provokasyon ve mantık olmaksızın çıkmış bir savaş. Ukrayna'yı destekliyoruz. Demokratik bir ülkenin silahlarla saldırıya uğruyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir trajedi insanların günlük hayatının bir parçası olamaz." dedi.

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