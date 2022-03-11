Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia A Haber’e konuştu: Bu Türkiye’nin başarısı! Başkan Erdoğan’ı tebrik ediyorum

"SAYIN ERDOĞAN İLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ"



Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş enerji hatlarından dolayı oluyor. Çünkü bu hatlar Ukrayna'dan geçiyor" diye bir yaklaşım da var. Sizin Ukrayna ve Rusya ile ilişkileriniz nasıl?



"Bu savaşın meydana gelmesi bizi çok çok üzüyor. Biz Venezuela'da 200 yıldan fazladır cumhuriyet olarak yaşıyoruz. Herhangi bir savaş yaşamadık bu zaman zarfında. 200 sene evvel yaptığımız savaş ve İspanya İmparatorunu, Amerika'dan kovmak uğruna yapıldı. Umuyorum ki, yakın zamanda bu sorun çözülür ve Başkan Putin, sorumlu bir karar verir ve herkes için çözüm olur. Rusya bizim yakın müttefikimiz. Sayın Erdoğan ile yakın çalışıyoruz. Kendisi Sayın Maduro'nun yakın bir mesai arkadaşı. Olası her şekilde destekliyoruz."





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