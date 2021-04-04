Aranan 478 kişi günübirlik evlerde yakalandı!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca, günübirlik kiralanan evler ve pandemi tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada; 478 aranan şahıs yakalanırken, 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulandı, 4 tesis ile 42 günübirlik ev işletmesi kapatıldı.