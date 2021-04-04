04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aranan 478 kişi günübirlik evlerde yakalandı!

Aranan 478 kişi günübirlik evlerde yakalandı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2021 11:13
Güncelleme:04.04.2021 11:21
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca, günübirlik kiralanan evler ve pandemi tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada; 478 aranan şahıs yakalanırken, 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulandı, 4 tesis ile 42 günübirlik ev işletmesi kapatıldı.
Aranan 478 kişi günübirlik evlerde yakalandı!
Aranan 478 kişi günübirlik evlerde yakalandı!
Milli iradeyi hedef alan bildiri! Başsavcılık harekete geçti
Milli iradeyi hedef alan bildiri! Başsavcılık harekete geçti
Sincar'a operasyonu olur mu?
Sincar'a operasyonu olur mu?
3 günde 3 görüşmenin perde arkası
3 günde 3 görüşmenin perde arkası
Gece yarısı darbe imalı bildiri
Gece yarısı darbe imalı bildiri
Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ’dan 103 amiralin imzaladığı skandal bildiriyle ilgili çarpıcı açıklamalar
Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ’dan 103 amiralin imzaladığı skandal bildiriyle ilgili çarpıcı açıklamalar
Türkiye'nin COVID-19 risk haritası güncellendi
Türkiye'nin COVID-19 risk haritası güncellendi
Akar ve TSK komuta kademesine yoğun ilgi
Akar ve TSK komuta kademesine yoğun ilgi
AK Parti'den Ali Kılıç’a tepki
AK Parti'den Ali Kılıç’a tepki
Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı
Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı
Son dakika: 03 Nisan koronavirüs tablosu!
Son dakika: 03 Nisan koronavirüs tablosu!
ABD Rusya Ukrayna denkleminde neler oluyor?
ABD Rusya Ukrayna denkleminde neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster