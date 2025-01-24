"Aramalarımızı yürütüyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay A Haber'de açıklamalarda bulundu. Altay,"AFAD, UMKE VE 112 ekipleri olayın ilk anından beri enkazın yanındalar. Burası 1992 yılında inşaat ruhsatı alınan ve 1994 iskan ruhsatı alınan bir bina. Binada 14 daire var ve 2 girişi bulunmakta, 5 kişi enkazda." ifadelerini kullandı.

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