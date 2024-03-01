Antalya Diplomasi Forumu | Başkan Erdoğan'dan Batı'ya açık mesaj: Bağımsız bir Filistin devleti şart

Son dakika haberi... Antalya Diplomasi Forumu (ADF), dünyanın dört bir yanındaki 147 ülkeden temsilcileri ağırlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan forumun açılış konuşmasını yaptı. Yoğun katılımın olduğu forumda Başkan Erdoğan katil İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de Batı'ya açık bir mesaj vererek "Bağımsız bir Filistin devleti şart" ifadelerini kullandı.

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