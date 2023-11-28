Annesi icra yoluyla görüyor! Kardeş kavgasında emsal karar

Emsal bir karar çıktı yargıdan. Konu hayli sıra dışı. İcra yoluyla çocuğunu gören ebeveylerin faydalandığı sistemden bu kez, bir evlat annesini görebilmek için faydalandı. Kardeşinin göstermediği annesini, aylar sonra ilk kez gördü.

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