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17.02.2020
Annelerin evlat nöbeti sonuç veriyor! Bir günde iki anne evladına kavuştu
Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi. Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu. Sevinçli baba, mutluluğunu A Haber ile paylaştı. İşte haberin detayları...
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