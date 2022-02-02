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Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programı nasıl?

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 08:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek. Başkan Erdoğan TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun eş başkanlığında Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 11. Bakanlar Toplantısı çevrim içi düzenlenecek. HDP'Lİ vekil Semra Güzel ifade verecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak. Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. Daha fazla detayı A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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