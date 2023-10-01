Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde hedef Meclis miydi? Teröristler paramotorla mı geldi? A Haber'de flaş açıklamalar

Ankara'da terör eyleminin perde arkası ne? Teröristlerin hedefi TBMM miydi? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programında TBMM AK Parti Grup Başkanı Av. Abdullah Güler'e sordu. Şimşek, teröristlerin nasıl geldiklerine ilişkin flaş detaylar paylaştı.

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