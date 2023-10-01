01 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde hedef Meclis miydi? Teröristler paramotorla mı geldi? A Haber'de flaş açıklamalar

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde hedef Meclis miydi? Teröristler paramotorla mı geldi? A Haber'de flaş açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2023 21:54
Ankara'da terör eyleminin perde arkası ne? Teröristlerin hedefi TBMM miydi? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programında TBMM AK Parti Grup Başkanı Av. Abdullah Güler'e sordu. Şimşek, teröristlerin nasıl geldiklerine ilişkin flaş detaylar paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hedef Meclis miydi? A Haber’de flaş açıklamalar
Hedef Meclis miydi? A Haber'de flaş açıklamalar
Moda markasının yüzü Azerbaycan’a saldırdı!
Moda markasının yüzü Azerbaycan'a saldırdı!
Öldürdükleri veterinerin aracıyla gelmişler
"Öldürdükleri veterinerin aracıyla gelmişler"
Bahçeli soruları cevapladı
Bahçeli soruları cevapladı
Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Görünürde lav silahı gibi bir şey var
"Görünürde lav silahı gibi bir şey var"
HDP ve CHP’lilerden büyük saygısızlık
HDP ve CHP'lilerden büyük saygısızlık
Suriye’ye askeri harekat olur mu?
Suriye’ye askeri harekat olur mu?
Emekliye zam yanıtı
Emekliye zam yanıtı
Polislerin sağlık durumu nasıl?
Polislerin sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar
Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması
Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması
Daha Fazla Video Göster