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Ankara’da suya yüzde 50 indirim geldi

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Giriş: 13.09.2022 11:55
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu; tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirilmesi için belediye meclisine önerge verdi. Önerge; AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden geçmesinin ardından Ankara’da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi
Ankara’da suya yüzde 50 indirim geldi
Ankara’da suya yüzde 50 indirim geldi
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