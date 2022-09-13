Ankara’da suya yüzde 50 indirim geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu; tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirilmesi için belediye meclisine önerge verdi. Önerge; AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden geçmesinin ardından Ankara’da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi