13 Eylül 2022, Salı
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Ankara’da suya yüzde 50 indirim geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu; tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirilmesi için belediye meclisine önerge verdi. Önerge; AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden geçmesinin ardından Ankara’da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi