Ankara’da kritik Rusya ve Türkiye teması! Ukrayna meselesi ne olacak? Suriye’ye harekat ne zaman olacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara’da tüm dünyanın yakından takip ettiği önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Masada Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru meselesi, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yapacağı 5. olası harekat ile Kafkasya ve Libya konuları vardı. İki isim kritik toplantının ardından basın toplantısı ve önemli açıklamalar yaptı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Ukrayna savaşı bitecek mi? Putin ve Zelenski’nin görüşmesi mümkün mü? Rusya Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik 5. harekatına nasıl bakıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ruhat Yaşar değerlendirdi.

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