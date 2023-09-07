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Ankara kulislerini sallayan iddia! Mansur Yavaş İYİ Parti'nin Ankara adayı oldu! Mahmut Övür paylaştı: Bu iş bitti deniyor

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Giriş: 07.09.2023 23:35
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan gerginliğini değerlendirdi. Yerel seçimlere giden yolda Akşener'in Ankara'yı çok istediğini söyleyen Övür bir de bomba kulis bilgisi paylaştı. Övür "Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak Ankara'ya aday olacağı konuşuluyor. Hatta bu işin bittiği de söyleniyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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