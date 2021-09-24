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ANALİZ – İmam Hatipliler kimleri rahatsız ediyor? Türkiye’nin en başarılı okulları neden hedefte?

A Haber
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Giriş: 24.09.2021 12:32
Güncelleme:24.09.2021 12:32
Başarılarıyla öne çıkan İmam Hatipler her dönem hedef oldu. 28 Şubat döneminde üniversiteye girmemeleri, memur olarak atanmamaları için önlerine akılalmaz setler çekildi. Toplumda derin yaralar açan o günler gelip geçti, artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Hal böyle olunca da saldırı yöntemi de değişti. Karanlık algı çalışmaları en büyük silahtı artık...
İmam Hatipliler kimleri rahatsız ediyor? İMAM HATİPLİLER KİMLERİ RAHATSIZ EDİYOR?
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İmam Hatipliler kimleri rahatsız ediyor?
İmam Hatipliler kimleri rahatsız ediyor?
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