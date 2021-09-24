ANALİZ – İmam Hatipliler kimleri rahatsız ediyor? Türkiye’nin en başarılı okulları neden hedefte?

Ve bugün büyük ve güçlü Türkiye yolunda ter döken İmam Hatipliler dün olduğu gibi bugün de her fırsatta hedef oldu. Ancak hiçbir şey eskisi gibi değildi. Hal böyle olunca saldırı yöntemi de değiştirdi. Karanlık algı çalışmaları en büyük silahtı artık...