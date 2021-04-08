ANALİZ - Darbe imalı bildirinin arka planında ne var? 28 Şubat sürecine giden günler ve bugün

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imali bildiri akıllara 28 Şubat sürecini getirdi. Türkiye 28 Şubat post modern darbesi ile içe kapatılırken, Yunanistan ve Rum Kesimi Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsetme planları yapıyordu. Bugün kamuoyu açıkça soruyor; bu emekli amiraller Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne kapatarak izole etme planını içeren 'Sevilla Haritası'na neden ses çıkarmıyordu? Detaylar analiz haberimizde...

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