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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA ANALİZ - Darbe imalı bildirinin arka planında ne var? 28 Şubat sürecine giden günler ve bugün Giriş: 08.04.2021 12:57 Güncelleme:08.04.2021 13:01 104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imali bildiri akıllara 28 Şubat sürecini getirdi. Türkiye 28 Şubat post modern darbesi ile içe kapatılırken, Yunanistan ve Rum Kesimi Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsetme planları yapıyordu. Bugün kamuoyu açıkça soruyor; bu emekli amiraller Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne kapatarak izole etme planını içeren 'Sevilla Haritası'na neden ses çıkarmıyordu? Detaylar analiz haberimizde... DİĞER