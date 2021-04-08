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ANALİZ - Darbe imalı bildirinin arka planında ne var? 28 Şubat sürecine giden günler ve bugün

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Giriş: 08.04.2021 12:57
Güncelleme:08.04.2021 13:01
104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imali bildiri akıllara 28 Şubat sürecini getirdi. Türkiye 28 Şubat post modern darbesi ile içe kapatılırken, Yunanistan ve Rum Kesimi Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsetme planları yapıyordu. Bugün kamuoyu açıkça soruyor; bu emekli amiraller Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne kapatarak izole etme planını içeren 'Sevilla Haritası'na neden ses çıkarmıyordu? Detaylar analiz haberimizde...
TÜSİAD yine siyasete müdahale etti! TÜSİAD YİNE SİYASETE MÜDAHALE ETTİ!
Adı darbelerle anılan dernek! ADI DARBELERLE ANILAN DERNEK!
Darbe imalı bildiri “9 Subay” olayına benziyor! DARBE İMALI BİLDİRİ "9 SUBAY" OLAYINA BENZİYOR!
ANALİZ - Bildirinin hedefi: Küresel güç olan Türkiye ANALİZ - BİLDİRİNİN HEDEFİ: KÜRESEL GÜÇ OLAN TÜRKİYE
Türkiyeyi hedef aldılar! Ancak... TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR! ANCAK...
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Darbe imalı bildirinin arka planında ne var?
Darbe imalı bildirinin arka planında ne var?
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