A Haber analiz | İşte Türkiye’de milli iradeyi hedef alan darbe ve bildiriler | Türkiye darbeler tarihi...

Türkiye’de demokrasi işlemeye başladığı günden bu yana, siyasetin ardında daima bir askeri vesayet gölgesi vardı. Özellikle Türkiye,1960 askeri darbesinin ardından belki de her dönemde darbe endişesi taşıdı 1971, 1980, 1997 de yaşananlar da bunun haklı gerekçelerindendi. 15 Temmuz’un ardından son olarak 104 emekli amiralin darbe iması barındıran bildirisi de bunlardan birisiydi. Türkiye’nin bildiriler ve darbelerle geçen demokrasi sınavın anlatan A Haber’in analiz haberi…

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