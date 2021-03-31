Son dakika: TÜSİAD yine siyasete müdahale etti! Türk siyasetine dizayn hamlesi mi? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Can çıkar huy çıkmaz!
Son dakika haberi... TÜSİAD yine siyasete müdahale sinyalleri veriyor. Cumhuriylet ve Sözcü gazetesindeki manşetler eski Türkiye'yi hatırlatan cümleler karşımıza çıkıyor. Peki 1970'li yılların ruhuyla atılan bu manşetlerin arka planında ne var? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Patronlar kulübü neden hükümet kararlarını hedef aldı? Yine siyasete dizayn hamlesi mi? Geçmişte hükümet deviren TÜSİAD eski günlere mi dönmek istiyor? TÜSİAD'ın 1970 hatırlatmasının anlamı ne?
TÜSİAD yine siyasete müdahale sinyalleri veriyor. Cumhuriylet ve Sözcü gazetesindeki manşetler eski Türkiye'yi hatırlatan cümleler karşımıza çıkıyor. Peki 1970'li yılların ruhuyla atılan bu manşetlerin arka planında ne var? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TÜRKİYE'Yİ NEREYE YÖNELTMEK İSTİYORLAR?
Bugün çıkan gazetelerdeki haberi görmenin çok ötesinde TÜSİAD'ı 1979'dan beri tanıyan birçok olaydaki rolünü bilen 79'da 12 Eylül 80 darbesinin arkasındaki bir mevziiyi, 28 Şubat'taki bir TÜSİAD'ı çok iyi bilen hep yazmış bir gazeteciyim. Yapacağım bu konuşma sadece son olarak TÜSİAD'ın yaptığı açıklamalarla değil, TÜSİAD'ın nerede yer aldığını ne gibi görevler yaptığını ve Batı ile eklemlenmiş büyük sanayinin Batı üzerinden gelen suflelerle nereye doğru Türkiye'yi yöneltmek istediğini en iyi değerlendirecek gazetecilerden birisiyim.
CAN ÇIKAR HUY ÇIKMAZ!
Can çıkar huy çıkmaz! Nereden biliyoruz bunu abilerimiz büyüklerimiz babalarımız dedelerimiz bunu çok iyi bilir. TÜSİAD'ın konumu nedir? Türkiye'nin darbelerinin Türkiye'deki istikrarla ekonomiyle siyasal dizaynı çok yakın Avrupa ile iş birliği yapan iş adamlarımız var hepsi değil tabii. TÜSİAD'ın konumu Batı ile eklemlenmiş. Yani bir ucuyla Avrupa'ya Londra'ya ve Amerika'daki IMF'ye kadar dayanan bir zincirdir bunlar.
TÜRKİYE'Yİ KUCAKLARINDA TUTMAK İSTİYORLAR!
Bunlar Batı ile o kadar iç içe geçmişler ve Türk siyasetinde dizayn hareketlerinde hep trol almışlardı. Bir süreden beri susmuşlardı. Şimdi konuşmaya başladılar çünkü biliyoruz bir süreden beri özellikle ABD'de Biden'ın göreve gelmesinden sonra neoconların küresel sermayenin devreye girmesi dünya üzerinde yeniden meydan okumalar yapması yeni dünya düzeni ile ilgili vurgulamalar yaptığı bir sırada Sayın Tuncay Özilhan'ın yaptığı konuşma önemlidir. Tuncay Bey Batı ile çok yakın ilişkileri olan hem ekonomik bakımdan da hem siyasi bakımdan da Türkiye'deki önemli kanallardan birisidir. Avrupa'nın ve ABD'nin Türkiye'deki siyasal mühendislikle ilgili neler yaptıklarını hep anlatıyoruz. Bunların ciğerlerini biliyoruz. Türkiye'yi daima kucaklarında tutmak kontrol etmek kendi yönlerinde kapitalist ekonomiyle beraber Türkiye'yi bir koçbaşı gibi kullanmakta hiç beis görmezler.
MUHALEFETTEN BEKLEDİKLERİNİ BULAMADILAR
Bunu kaçırdılar 2009' yılında özellikle Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın "One Minute" çıkışından sonra özellikle dünyaya hakim olan küresel sermaye içindeki Yahudi güçlerinin ve onların basınıyla beraber birçok şansını kaybettiler. CHP'nin yapamadığını muhalefetten beklediklerini bulamamışlar tekrar devreye girer gibi bir hareket içindedirler.
İstikrardan istikrarsızlıktan bahsediyor Tuncay Özilhan asıl istikrar burada. İstikrara bakış açıları şaşıdır. Gözlüklerini değiştirmesi lazım. 19 yıldan beri Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar var. MB başkanı değişiyor diyor. Bu istikrarı kaybetmemize yol açarmış. Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ekonomik kurmaylar, ekonomik imkanları bakanları ve Türkiye'deki sistemin beyni istikrarın bir ifadesi olmasına rağmen bir MB Başkanı değişikliğine istikrarsızlık olarak değerlendiriyorlar. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü Naci Ağbal'ın faizleri artırmasından çok memnunlar havalara uçtular.
TÜRKİYE DÜNYANIN PARLAYAN YILDIZI OLACAK! BUNUN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYORALAR
Aziz millet ve 84 milyon insanımız Türkiye'deki istikrarın farkında. Türkiye istikrarla bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi ve gelecek 5 yılda yeni dünya düzeni kurulurken dünyanın parlayan yıldızı olacak bunun önünü kesmek istiyorlar. Batı haçlı Siyonistler, IMF, Londra kanalları, Avrupa bir şey yapar Türkiye'yi büyürse tırpanlayacaksın ölmeyecek kadar da su vereceksiniz. Hep bu şekilde geldiler. Artık bunun sonuna geldik artık Türkiye onların bildiği Türkiye değil. Bunu anlayacaklar. Önümüzdeki dönemde de yaptıklarının cezalarını yine TÜSİAD görecek. Eski umduklarını bulamayacaklar. Darbeleri körükleyemeyecekler. Darbe mekanizmalarını çalıştıramayacaklar.
Kurulduğu günden bu yana kendi çıkarları uğruna halka ve halkın hükümetlerine hep tepeden bakan bir oluşum TÜSİAD. Aslında ekonomik bir oluşum ama ne hikmetse açıklamalarıyla siyasetçilere ve hükümetlere gözdağı vermeye çalışan bir dernekten söz ediyoruz. İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği analiz haberimizde...