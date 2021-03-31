TÜRKİYE'Yİ KUCAKLARINDA TUTMAK İSTİYORLAR!

Bunlar Batı ile o kadar iç içe geçmişler ve Türk siyasetinde dizayn hareketlerinde hep trol almışlardı. Bir süreden beri susmuşlardı. Şimdi konuşmaya başladılar çünkü biliyoruz bir süreden beri özellikle ABD'de Biden'ın göreve gelmesinden sonra neoconların küresel sermayenin devreye girmesi dünya üzerinde yeniden meydan okumalar yapması yeni dünya düzeni ile ilgili vurgulamalar yaptığı bir sırada Sayın Tuncay Özilhan'ın yaptığı konuşma önemlidir. Tuncay Bey Batı ile çok yakın ilişkileri olan hem ekonomik bakımdan da hem siyasi bakımdan da Türkiye'deki önemli kanallardan birisidir. Avrupa'nın ve ABD'nin Türkiye'deki siyasal mühendislikle ilgili neler yaptıklarını hep anlatıyoruz. Bunların ciğerlerini biliyoruz. Türkiye'yi daima kucaklarında tutmak kontrol etmek kendi yönlerinde kapitalist ekonomiyle beraber Türkiye'yi bir koçbaşı gibi kullanmakta hiç beis görmezler.