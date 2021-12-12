12 Aralık 2021, Pazar
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ANALİZ – Algı operasyonlarının merkezi! İşte “Ekşi Sözlük” gerçeği | Ekşi Sözlük’ü kim fonluyor?
Teknolojinin gelişmesi ile beraber hibrit savaş denilen kavram da genişledi. Sosyal medya platformları üzerinden kurumları, kişileri itibarsızlaştırmaya yönelik algı operasyonları daha sık rastladığımız bir durum haline geldi. Öyle ki bu amaç için sahte hesaplar açılıyor. Bunun en güncel örneğini Ekşi Sözlük. Platformda yüzlerce sahte hesap bulunuyor. Peki bu hesaplarla planlanan ne? Detayları analiz haberimizde...