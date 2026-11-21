Göklerin yeni gücü KIZILELMA! Türkiye'nin savunma teknolojisindeki tarihi başarısının sırrı ne?

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Türk mühendisliğinin ve millî teknoloji hamlesinin önemli projelerinden biri olan KIZILELMA, sahip olduğu kabiliyetlerle dikkat çekiyor. Peki, KIZILELMA'yı dünyada ilk sıraya taşıdığı belirtilen başarı ne? Türkiye'nin insansız savaş uçağı teknolojisindeki yeni adımı mercek altında.