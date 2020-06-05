Ekşi Sözlük İslam düşmanlığına Arapça'yı hedef alarak devam etti
Yıllardır İslam dini ve Müslümanlara kin kusan Ekşi Sözlük, bu sefer de camilerden okunan Arapça ezan ve duaları hedef aldı. Daha önce Peygamber efendimize hakaret eden, camilere yapılan saldırıları öven Ekşi Sözlük, "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" başlığıyla hainliklerine bir yenisi daha ekledi.
Nasıl Ayasofya'da Fetih Suresinin okunması Yunan'ı kudurttuysa camilerde okunan Arapça dua ve ezanlar da Ekşi Sözlük camiasında büyük bir rahatsızlık uyandırdı.
İSLAM DÜŞMANLARINDAN ALÇAK BAŞLIK
"Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.
MÜSLÜMANLARI İNANÇLARI NEDENİYLE CAHİLLİKLE İTHAM ETTİLER
Merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.
İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.
İSLAM'IN DİLİNE HAKARET
Kendi kültürüne ve köklerine yabancı Ekşi yazarları, Kur'anın dili, İslam'in dili Arapça ve Arapça okunan ezan ve dualar için alçakça "Aylardır son ses kimsenin bilmediği bir dilde belirli periyotlarla yarım saat süren anons yapmak neyin nesidir?" ifadelerini kullandılar.
EKŞİ'DE İSLAM DÜŞMANLIĞI BİTMİYOR
Ekşi, Müslümanların başına gelen her türlü felaketin, vahşetin ve Gezi gibi fitne olaylarının övüldüğü bir merkez oldu.
PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA AŞAĞILIK İFADELER
Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında iğrenç ifadeler kullanılmış yoğun tepkilerden sonra "Hz. Muhammed" başlıklı sayfada sadece Bazı ifadeler çıkartılmıştı.
YENİ ZELANDA'DAKİ CAMİ KATLİAMCISINA ÖVGÜ
Geçen yıl Yeni Zelanda'da 49 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan iki camideki vahşeti yapan kişiyle ilgili "Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim." diye yazılar yer almıştı.
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