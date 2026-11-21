ABD ile Çin arasında ekonomik savaş! Trump'ın ticaret stratejisi tersine mi döndü?

ABD ile Çin arasındaki ekonomik rekabet, küresel ticaret savaşında yeni bir dönemi gündeme taşıdı. Washington'ın Çin'in yükselişini durdurmaya yönelik hamleleri, İran savaşıyla birlikte değişen dengeler nedeniyle tartışılıyor. Enerji krizi, ekonomik kayıplar ve siyasi baskılar ABD'yi zorlarken Çin'in ihracatı ve ticaret fazlası dikkat çekiyor. Peki, Trump'ın stratejisi tersine mi döndü? A Haber araştırma planlama servisi şefi Burhan Aytekin'in analizini izliyoruz.