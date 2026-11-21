Türkiye'de belediye haritası değişti! 117 belediye AK Parti'ye katıldı, toplam sayı 669'a yükseldi

Türkiye'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediyelerin siyasi dağılımında dikkat çekici bir değişim yaşandı. Yaklaşık iki buçuk yıllık süreçte gerçekleşen katılımlarla birlikte 117 belediyenin AK Parti'ye geçtiği belirtildi. Böylece AK Parti'nin yönettiği toplam belediye sayısının 669'a yükseldiği ifade edildi. Yerel yönetimlerde yaşanan bu değişim, Türkiye'nin siyasi gündeminde öne çıktı.