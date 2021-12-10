10 Aralık 2021, Cuma
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Ekşi Sözlük’ten tarafsızlık iddiası: Erdoğan’a hakaret serbest, CHP’ye eleştiri yok
İnternet ortamında sosyal bilgi ve yorum paylaşım platformu olan Ekşi Sözlük tartışmaların odağında. Tarafsız olduğunu iddia ettiği halde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakarete göz yuman Ekşi Sözlük yönetimi CHP'li tüm siyasetçiler için olumsuz yorumlara bile tahammül edemiyor. Dini değerlere saldırılara da izin veren Ekşi Sözlük, CHP'den maddi destek aldığı iddiasına da artık daha fazla muhatap oluyor.