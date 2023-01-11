Amerikan Washington Post'un gündemi 2023 seçimleri: Dünya dengelerini değiştirecek

Türkiye'ye yönelik manipülatif haberleriyle sık sık gündeme gelen ABD merkezli Washington Post gazetesinde, ülkemizde gelecek yıl yapılacak seçimleri konu alan bir yazı yer aldı. "2023'te dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de olacak" başlığıyla yayınlanan yazıda, Türkiye'nin son dönemdeki atılımlarına vurgu yapıldı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süre iktidarda kaldığı süre boyunca elde ettiği başarılar ele alındı. Muhalefetin adayının henüz belli olmadığına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'renksiz bir aday' profili olduğuna dikkat çeken yazıda, Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapılarak, "Türkler oylarını kullanana kadar batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadeleri yer aldı. Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Orta Doğu'da ikinci bir İsrail kurmak istiyorlar. 2023'te bir şekilde Erdoğan'ı devirirsek Orta Doğu'da yine dengeler değişecek diyorlar. 'Yes sir' (Evet efendim) diyen bir Türkiye istiyorlar." ifadelerini kullandı.