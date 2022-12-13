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Aman Kılıçdaroğlu duymasın! İmamoğlu adaylığını açıkladı: Bu omuzlar tüm yükleri taşır

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Giriş: 13.12.2022 21:33
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini açıkça ilan etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görmezden gelen İmamoğlu, kendisine yöneltilen, "İBB Başkanı olarak iyiyim, başka bir göreve talip değilim mi diyorsunuz?" sorusuna, "Böyle bir şey denir mi ya? Bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır." diyerek yanıt verdi. İmamoğlu'nun açıklamaları 6'lı masada yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi...
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