05 Ocak 2023, Perşembe
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Altılı masanın 10'uncu toplantısından da aday çıkmadı: 30 Ocak'ı işaret ettiler
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masa, 10'uncu kez bir araya geldi. Bugüne kadar yapılanlar arasında 9 saat ile en uzun süren toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Geçiş sürecine ilişkin yol haritası 30 Ocak'ta ortak tanıtım toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak" denildi. Adaylık konusunda bir kez daha bir açıklama yapılmadı. Açıklamada çoklu aday tartışmalarının üzeri kapatılıp, 'ortak aday' vurgusu yapılırken, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri yer aldı