03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Altılı masa 'eşgüdüm' dedi Halk TV'de isyan bayrağı açıldı: Size kimse oy vermez ben de vermem

Altılı masa 'eşgüdüm' dedi Halk TV'de isyan bayrağı açıldı: Size kimse oy vermez ben de vermem

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2022 01:15
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, altılı masanın içler acısı hali masaya yatırıldı. Dokuzuncu görüşmeden de aday çıkaramayan ve somut bir adım atamayan altılı masa, "Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek" vaadinde bulundu. Söz konusu gelişme CHP yandaşı İsmail Saymaz tarafından sert sözlerle hedef alındı. Bu sistem ile kimseden oy alamayacaklarını söyleyen Saymaz, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez." diye konuştu.
Ali Babacan’dan ’Abdullah Gül’ itirafı
Ali Babacan'dan 'Abdullah Gül' itirafı
Halk TV’de altılı masaya ’eşgüdüm’ isyanı
Halk TV'de altılı masaya 'eşgüdüm' isyanı
Erdoğan: Başaramayacaklar
Erdoğan: Başaramayacaklar
Şırnak’ta 3 terörist daha öldürüldü
Şırnak'ta 3 terörist daha öldürüldü
Başkan Erdoğan, Sunak ile görüştü
Başkan Erdoğan, Sunak ile görüştü
CHP’li belediyede iş bırakma eylemi
CHP'li belediyede iş bırakma eylemi
Rusya’dan ABD’de müzakere yanıtı!
Rusya'dan ABD'de müzakere yanıtı!
Batı’da “İnsan hayvanat bahçeleri”
Batı’da “İnsan hayvanat bahçeleri”
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı çelişkisi!
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı çelişkisi!
İYİ Parti çıkışı
İYİ Parti çıkışı
İadelerin önü açılıyor!
İadelerin önü açılıyor!
Pençe-Kilit’te 491 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü
Daha Fazla Video Göster