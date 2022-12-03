03 Aralık 2022, Cumartesi
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Altılı masa 'eşgüdüm' dedi Halk TV'de isyan bayrağı açıldı: Size kimse oy vermez ben de vermem
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, altılı masanın içler acısı hali masaya yatırıldı. Dokuzuncu görüşmeden de aday çıkaramayan ve somut bir adım atamayan altılı masa, "Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek" vaadinde bulundu. Söz konusu gelişme CHP yandaşı İsmail Saymaz tarafından sert sözlerle hedef alındı. Bu sistem ile kimseden oy alamayacaklarını söyleyen Saymaz, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez." diye konuştu.