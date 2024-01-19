Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ne kadar sürecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolunda. Yolculuk ne kadar sürecek? Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne zaman ulaşacak? Uzay Mühendisi Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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