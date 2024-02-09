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Alper Gezeravcı bugün 16.30’da Dünya’ya dönüyor! Türkiye’nin ilk uzay misyonu bugün tamamlanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 09:48
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dün ayrılmıştı. Kapsülün bugün 16.30'da dünyaya inmesi bekleniyor.
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