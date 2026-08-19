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Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı anlar kamerada

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul'un gözaltına alınma anları kameraya yansıdı.

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