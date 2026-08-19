Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un kabri açılıyor! Şüpheli ölümün perde arkası aralanıyor

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Aile yakınlarının başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen feth-i kabir kararıyla mezarın açılarak yeniden adli inceleme yapılması kararlaştırıldı. Dosyada yer alan 36 saatlik kayıp zaman dilimi ve ölümle ilgili iddialar yeniden mercek altına alınırken, Adli Tıp incelemesinde olası dış müdahale ve zehirlenme ihtimali araştırılacak. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, sürecin kritik ayrıntılarını aktardı.