Almanya’da PKK yandaşlarından camiye saldırı

Terör örgütü PKK yandaşları bir kez daha Almanya'da ortaya çıktı. Diyanet İşleri Türk İslam birliğine bağlı bir camiyi hedef alan terör yandaşları, cami duvarına örgüt propagandası içerikli yazı yazdı.

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