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Almanya’da PKK yandaşlarından camiye saldırı

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Giriş: 17.08.2023 08:56
Terör örgütü PKK yandaşları bir kez daha Almanya'da ortaya çıktı. Diyanet İşleri Türk İslam birliğine bağlı bir camiyi hedef alan terör yandaşları, cami duvarına örgüt propagandası içerikli yazı yazdı.
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Almanya’da PKK yandaşlarından camiye saldırı
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