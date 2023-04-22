Alman Siyasetçi ve Yazar Christoph Hörstel'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü ve seçim mesajı

Alman Siyasetçi ve Yazar Christoph Hörstel, Türkiye’deki 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda A Haber'e konuştu. Hörstel, Avrupa’yı Türkiye’ye karşı hakkaniyetli davranmaya yönlendirecek olan liderin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Diğer yandan Hörstel, dünyanın kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Başkan Erdoğan'ın liderliğe devam etmesinin önemine vurgu yaptı. Hörstel, Başkan Erdoğan'ın iktidarındaki Türkiye'nin Bağımsız politikalarına da değindi. İşte A Haber’in özel röportajı…