14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Alman basını Türkiye'ye nefret kustu! Küstah açıklama: "Türkiye'ye had bildirme vakti geldi"

Alman basını Türkiye'ye nefret kustu! Küstah açıklama: "Türkiye'ye had bildirme vakti geldi"

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2021 13:49
Güncelleme:14.03.2021 13:58
Türkiye'nin bağımsız dış politika adımları Batı medyasını rahatsız ediyor. Almanya'nın en çok satan gazetelerinden Süddeutsche Zeitung Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olan YPG'ye karşı mücadele ettiğini yazdı. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki etkinliğini de hedef alan gazete çizgiyi aştı, "Türkiye'ye had bildirmenin vakti geldi" dedi.

Türkiye'nin bağımsız dış politikasını hazmedemeyen Batı, medya aracılığıyla Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

Türkiye'ye yönelik son karalama kampanyasının adresi Almanya'nın en çok okunan günlük gazeteleri arasında yer alan Süddeutsche Zeitung oldu.

Alman gazetesi Türkiye'yi hedef alan bir makaleyle okuyucularının karşısına çıktı. "Türkiye'ye had bildirmenin vaktinin geldiğini" vurgulayan gazete "tüm ortadoğu'da söz sahibi olmak istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Alman gazetesindeki makalede Suriye, Irak ve Libya'daki iç savaşlara Türkiye'nin müdahil olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı yürüttüğü mücadele tüm detaylarıyla okuyucularla paylaşıldı.

Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olan YPG'ye karşı mücadele ettiğini vurgulayan gazete Ankara'nın Doğu Akdeniz'de haklarını savunmasından duyduğu rahatsızlığı yazıya döktü.

Ankara Rusya'dan alınan S-400'ler nedeniyle eleştirildi.

Batı'nın Türkiye'ye tepki göstermesi gerektiğini belirten gazete bunun kolay olmadığını ABD ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Gazete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "akıllıca bir strateji" yürüttüğünü ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hangi illerin renkleri değişti?
Hangi illerin renkleri değişti?
Korona savaşçılarının mesajı
Korona savaşçılarının mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
Alman basını Türkiye'ye nefret kustu
Alman basını Türkiye'ye nefret kustu
Bakan Soylu'nun annesi son görev
Bakan Soylu'nun annesi son görev
Bakan Soylu'nun annesine son görev
Bakan Soylu'nun annesine son görev
Sağlık çalışanlarına mektup
Sağlık çalışanlarına mektup
Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun taziyesinde Kur'an tilaveti
Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun taziyesinde Kur'an tilaveti
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi
CHP'li başkanın kaçak yalısı!
CHP'li başkanın kaçak yalısı!
Yeni kısıtlamalar gündemde mi?
Yeni kısıtlamalar gündemde mi?
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi
Daha Fazla Video Göster