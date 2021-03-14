Alman basını Türkiye'ye nefret kustu! Küstah açıklama: "Türkiye'ye had bildirme vakti geldi"

Türkiye'nin bağımsız dış politika adımları Batı medyasını rahatsız ediyor. Almanya'nın en çok satan gazetelerinden Süddeutsche Zeitung Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olan YPG'ye karşı mücadele ettiğini yazdı. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki etkinliğini de hedef alan gazete çizgiyi aştı, "Türkiye'ye had bildirmenin vakti geldi" dedi.

Türkiye'nin bağımsız dış politikasını hazmedemeyen Batı, medya aracılığıyla Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

Türkiye'ye yönelik son karalama kampanyasının adresi Almanya'nın en çok okunan günlük gazeteleri arasında yer alan Süddeutsche Zeitung oldu.

Alman gazetesi Türkiye'yi hedef alan bir makaleyle okuyucularının karşısına çıktı. "Türkiye'ye had bildirmenin vaktinin geldiğini" vurgulayan gazete "tüm ortadoğu'da söz sahibi olmak istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Alman gazetesindeki makalede Suriye, Irak ve Libya'daki iç savaşlara Türkiye'nin müdahil olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı yürüttüğü mücadele tüm detaylarıyla okuyucularla paylaşıldı.

Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olan YPG'ye karşı mücadele ettiğini vurgulayan gazete Ankara'nın Doğu Akdeniz'de haklarını savunmasından duyduğu rahatsızlığı yazıya döktü.

Ankara Rusya'dan alınan S-400'ler nedeniyle eleştirildi.

Batı'nın Türkiye'ye tepki göstermesi gerektiğini belirten gazete bunun kolay olmadığını ABD ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Gazete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "akıllıca bir strateji" yürüttüğünü ifade etti.