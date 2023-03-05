Akşener koalisyona dönecek mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp geçtiğimiz gün 6'lı koalisyondan ayrılığını açıkladı. Adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yapan Meral Akşener, iki isim tarafından veto yedi. Bundan sonra İYİ Parti ne yapacak? Konuyu canlı yayın konuklarımız İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ile değerlendirdik.