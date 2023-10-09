Aksa Tufanı operasyonu neden yapıldı? Çatışmaların bölgesel etkileri neler olacak?

Hamas Aksa Tufanı operasyonu ile İsrail içlerine kadar ilerledi. Hızlı yanıt veremeyen İsrail ordusu ile Hamas güçlerini engelleyemedi. Peki Hamas güçleri Aksa Tufanı operasyonunu neden başlattı? İşte tüm detaylar…

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