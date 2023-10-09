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Aksa Tufanı operasyonu neden yapıldı? Çatışmaların bölgesel etkileri neler olacak?

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Giriş: 09.10.2023 09:01
Hamas Aksa Tufanı operasyonu ile İsrail içlerine kadar ilerledi. Hızlı yanıt veremeyen İsrail ordusu ile Hamas güçlerini engelleyemedi. Peki Hamas güçleri Aksa Tufanı operasyonunu neden başlattı? İşte tüm detaylar…
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