Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı! İhanet trafiği ABD raporunda

15 Temmuz darbe girişiminde darbenin kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararında, bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmayan çarpıcı bilgiler yer aldı. Darbeyi yönetin mahrem imamların 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yoğun Pensilvanya trafiği dikkat çekti. Darbeyle Gülen'in bağını gizlemek amacıyla yapılan bu trafiği ABD'nin İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi raporları deşifre etti. Detayları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.

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