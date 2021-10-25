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Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı! İhanet trafiği ABD raporunda

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 10:33
15 Temmuz darbe girişiminde darbenin kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararında, bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmayan çarpıcı bilgiler yer aldı. Darbeyi yönetin mahrem imamların 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yoğun Pensilvanya trafiği dikkat çekti. Darbeyle Gülen'in bağını gizlemek amacıyla yapılan bu trafiği ABD'nin İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi raporları deşifre etti. Detayları  A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.
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