AK Parti'nin yerel seçim stratejisi ne? AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu A Haber'de

AK Parti'de 17’si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adayı bugün açıklanacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Yeniheirlioğlu,"Allah’ın izniyle Ankara’daki seçimleri kazanacağız. Bizim için olmazsa olmaz noktalardandır. Türkiye’nin tamamını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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