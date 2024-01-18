AK Parti’nin yerel seçim stratejisi ne? A Haber'e özel açıklamalar

AK Parti’nin belediyecilik vizyonu büyükşehirlere ne vaat ediyor? AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, SETA Siyaset Araştırmacısı Metin Özkan ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN