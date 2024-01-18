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AK Parti’nin yerel seçim stratejisi ne? A Haber'e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 14:44
AK Parti’nin belediyecilik vizyonu büyükşehirlere ne vaat ediyor? AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, SETA Siyaset Araştırmacısı Metin Özkan ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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