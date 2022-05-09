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AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

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Giriş: 09.05.2022 22:35
A Haber ekranlarında katıldığı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen 2023 seçimleri öncesi son anket rakamlarını değerlendirdi. Şen AK Parti'nin bir oy kaybı yaşadıktan sonra toparladığını açıklarken seçimlere ilişkin öngörüsünü de paylaştı. İşte detaylar...
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