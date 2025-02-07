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AK Parti’nin 8. Olağan İstanbul Kongresi! Başkan Erdoğan: Bizim icraatlarımıza hayalleriniz yetişemez

AK Parti'nin 8. Olağan İstanbul Kongresi! Başkan Erdoğan: Bizim icraatlarımıza hayalleriniz yetişemez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 22:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da hiçbir icraatının olmamasına rağmen "İktidarın 23 yılda yaptığını 5 yılda yaptık" sözlerini eleştirdi. "Bizim yaptıklarımıza senin hayallerin bile yetişemez" dedi.
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AK Parti’nin 8. Olağan İstanbul Kongresi! Başkan Erdoğan: Bizim icraatlarımıza hayalleriniz yetişemez
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