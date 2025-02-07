AK Parti’nin 8. Olağan İstanbul Kongresi! Başkan Erdoğan: Bizim icraatlarımıza hayalleriniz yetişemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da hiçbir icraatının olmamasına rağmen "İktidarın 23 yılda yaptığını 5 yılda yaptık" sözlerini eleştirdi. "Bizim yaptıklarımıza senin hayallerin bile yetişemez" dedi.

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